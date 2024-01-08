نجم نيجيريا يعود لـ ألمانيا بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن ومنتخب نيجيريا، لإصابة قوية خلال تواجده ضمن صفوف النسور الخضراء، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وكشفت تقارير صحفية نيجيرية أن بونيفاس لن يكون متواجدًا رفقة زملاؤه في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

وأوضحت أن الدولي النيجيري في طريقة لألمانيا من أجل تلقي العلاج اللازم لإصابته في الفخذ.

وشدت التقارير على أن مدة غياب بونيفاس ستكون كبيرة، حيث يتوقع أن تصل لـ 6 أسابيع مقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث ستستمر حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

ويفتقد المنتخب النيجيري لخدمات لاعب باير ليفركوزن خلال الكان المقبل، مما سيُشكل ضربة موجعة للنسور الخضراء في البطولة.