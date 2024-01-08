ضربة موجعة للمنتخب النيجيري قبل أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض المنتخب النيجيري لضربة موجعة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من الثالث عشر من الجاري حتي الحادي عشر من فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية في الـ 13 من الشهر الجاري، حيث سيكون هناك حفل افتتاح مميز.

وأكدت تقارير صحفية نيجيرية أن فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن الألماني سيغيب عن المنتخب النيجيري في أمم إفريقيا المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن بونيفاس سيغيب عن الكان بكوت ديغوار بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرز، المدير الفني للمنتخب النيجيري قد كشف عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية، والتي كان من ضمنها لاعب ليفركوزن.

ويعد الدولي النيجيري أحد أبرز اللاعبين في قائمة منتخب بلاده، حيث سيكون استبعاده عن قائمة كأس الأمم الإفريقية بمثابة ضربة موجعة قبل انطلاق البطولة.

الجدير بالذكر أن المنتخب النيجيري يأتي في مجموعة قوية تضم كل من: كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.