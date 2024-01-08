سيدات الأهلي يهزمن الشمس في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على نظيره فريق الشمس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.
وأشاد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق، بالأداء الذي قدمته اللاعبات والذي أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة.
وحقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.