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مهاجم جديد يقترب من الاهلي في يناير

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الأهلي - كأس السوبر المصري

الأهلي - كأس السوبر المصري

يبحث النادي الاهلي بتوصية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عن صفقات هجومية جديدة لتأمين خطوطه الأمامية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي هذا الصدد، أوضحت تقارير مختلفة، أن النادي الاهلي اقترب من حسم صفقة جديدة في خط الهجوم، من صفوف نادي مولودية الجزائر الجزائري.

وأشارت التقارير الصحفية أن شركة الكرة بالنادي الاهلي، رشحت اسم المهاجم الجزائري مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر للجنة التخطيط من أجل التعاقد معه في يناير الجاري.

وحال تم التعاقد مع اللاعب، ستكون تلك هي الصفقة الثانية للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في خط الهجوم.

وأنهى الاهلي قبل أيام اتفاقه مع الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، ولمدة أربعة مواسم ونصف.

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ويتميز اللاعب بالمهارات الكبيرة، خاصة بعدما لمع اسمه وخطف الأضواء في بطولة العرب للناشئين الأخيرة، وحصوله على لقب الأفضل، كما أنه سيكون تحت السن مع الضاوي كريستو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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