بعد إعلان الأهلي ضمه.. راتب وسام أبو علي وموعد وصوله للقاهرة

أنهى النادي الأهلي، تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، لاعب فريق سيريوس السويدي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إنهاء الاتفاق مع وسام أبوعلي، لضمه إلى القلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق في تصريحات على قناة الأهلي: «الأهلي انهى الاتفاق مع وسام أبو علي وناديه وسيخضع للكشف الطبي في مصر قبل الإعلان عن الصفقة».

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موعد وصول وسام أبوعلي إلى القاهرة

حسب ما ذكره موقع «Tipsbladet» الدنماركي، فإنه من المقرر أن يصل وسام أبوعلى إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل، من أجل الخضوع للفحص الطبي، ثم توقيعه على عقود انتقاله رسميا إلى الأهلي.

وأوضح التقرير أن الأهلي حصل على توقيع أبوعلى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون يورو، ويستمر اللاعب حتى صيف 2028.

وأضاف أن اللاعب صاحب الأصول الفلسطينية البالغ من العمر 25 عامًا سوف يتقاضى مع الأهلي راتبا لن يقل عن 8 ملايين كرونة دنماركية سنويًا، أي ما يعادل مليونًا و173 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتبق سوى الرتوش الأخيرة التي سيتم التفاوض بشأنها في الاتفاقية بين سيريوس والأهلي، حيث أرسل الفريق الدنماركي ممثلًا له إلى ستوكهولم، وسيكون يوم الثلاثاء هو اليوم الذي سيسافر فيه وسام أبوعلى إلى القاهرة لإكمال صفقة الحلم.