موسيماني يقترب من الدوري السعودي.. تعرف على وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الاهلي من التدريب في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نادي أبها السعودي اقترب من الوصول إلى إتفاق نهائي مع بيتسو موسيماني لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي.

وسيتولى موسيماني تدريب فريق أبها خلفًا للمدرب التونسي يوسف المناعي والذي تمت إقالته من تدريب الفريق في ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

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وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي أبها اتفقت مع موسيماني على كافة الأمور الخاصة بقيادته للفريق في الفترة المقبلة ويتبقى الإعلان الرسمي عن التعاقد معه.

ولم يرتبط موسيماني بتدريب أي فريق منذ رحيله عن نادي الوحدة الإماراتي رغم تلقيه عدة عروض من مختلف الدوريات في الفترة الماضية.

وسبق وتولى موسيماني قيادة الاهلي المصري وحقق معه عدة بطولات أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين والحصول على برونزية كأس العالم للأندية مرتين أيضًا.

وكان لـ موسيماني تجربة سابقة مع النادي الاهلي السعودي ونجح في الصعود بالفريق إلى دوري روشن للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه لدوري الدرجة الأولى.