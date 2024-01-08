بالمواعيد.. 3 مواجهات مباشرة بين أجانب الأهلي والزمالك في أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل 4 لاعبين أجانب، الأهلي والزمالك في منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، كما أسفرت القرعة عن وقوعهم في مجموعة واحدة، ما يعني إقامة 3 مواجهات مباشرة بينهم.

وانضم الثلاثي بيرسي تاو، آليو ديانج وعلي معلول من الأهلي إلى منتخبات جنوب أفريقيا، مالي وتونس على الترتيب.

فيما استدعى منتخب تونس، اللاعب سيف الدين الجزيري من الزمالك.

وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا 2023، منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وتونس معًا في المجموعة الخامسة، إلى جانب نامبيا.

ومن المنتظر أن تقام 3 مواجهات مباشرة بين أجانب الأهلي والزمالك، على النحو الآتي:

- الجولة الأولى: مالي (ديانج) × جنوب أفريقيا (تاو)

تقام المباراة الأولى في 16 يناير، بالتحديد في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، حيث يلتقي الثنائي الأهلاوي ديانج وتاو وجهًا لوجه.

- الجولة الثانية: تونس (الجزيري ومعلول) × مالي (ديانج)

المباراة الثانية تشهد مواجهة ثلاثية، الجزيري ومعلول مع تونس ضد ديانج مع مالي، علمًا بأنها تقام في 20 يناير في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة.

- الجولة الثالثة: جنوب أفريقيا (تاو) × تونس (الجزيري ومعلول)

في اللقاء الثالث، يتعين على تاو أن يواجه رفقة جنوب أفريقيا الثنائي التونسي الجزيري ومعلول، في 24 يناير، بالتحديد في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

يشار إلى أن المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى دور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا 2023، إلى جانب صاحب المركز الثالث إذا كان ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الستة.