رقم صادم لمهاجمي الأهلي.. مفاجأة مدوية تنتظر الجماهير بشأن وسام أبو علي



محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح وسام أبو علي، مهاجم سيريس السويدي، ذات الأصول الفلسطينية على بعد خطوات من الانضمام لصفوف الأهلي.

صفقة وسام أبو علي في المحطة الأخيرة قبل الانضمام للأهلي، بعدما توصل الأحمر لاتفاق مع النادي السويدي.

مفاجأة مدوية

هناك مفاجأة حول وسام أبو علي، تبرهن أنه الصفقة التي ينتظرها الأهلي خلال السنوات الأخيرة في مركز المهاجم الصريح.

وسام أبو علي الذي شارك في أكثر من مركز بخط الهجوم، أثبت كفاءة كبيرة في مركز المهاجم الصريح، مع جميع الأندية التي لعب لها.

حيث إنه المهاجم ذات الأصول الفلسطينية، أجاد في مركز الجناح الأيسر وقدم 24 مساهمة تهديفية، ولكنه في مركز المهاجم الصريح قدم 32 مساهمة تهديفية.

استطاع أن يسجل 43 هدفًا ويصنع 9 آخرين، خلال 77 مباراة لعبها وسام أبو علي في مركز المهاجم الصريح.

أرقام تتخطى مهاجمي الأهلي

كثيرًا ما تحدث مارسيل كولر عن الأزمة المستمرة من الموسم الماضي، إهدار الفرص، والتي لا تزال قائمة.

الخليج 365 يرصد المعدل التهديفي لمهاجمي الأهلي خلال الموسم الماضي والحالي، مع إلقاء نظرة على معدل تهديف وسام أبو علي.

مهاجمو الأهلي هذا الموسم سجلوا 10 أهداف، كما يلي:

محمود كهربا: 6 أهداف.

أنتوني موديست: 3 أهداف.

صلاح محسن: هدف.

بينما بالموسم الماضي، سجل مهاجمو الأهلي 28 هدفًا:

محمد شريف: 14 هدفًا.

محمود كهربا: 13 هدفًا.

شادي حسين: هدف واحد.

بينما وسام أبو علي أنهى موسمه الماضي، مسجلًا 26 هدفًا بقميص سيريس السويدي في جميع البطولات.

أي أن المهاجم ذات الأصول الفلسطينية، يفصله هدفان فقط عن جميع مهاجمي الأهلي خلال الموسم الماضي.