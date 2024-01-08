رضا عبد العال: سأعتذر لـ روي فيتوريا إذا نجح في التتويج بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه سوف يعتذر للبرتغالي روي فيتوريا إذا استطاع ونجح مع منتخب مصر بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأضاف "عبدالعال"، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن انتقد اختيارت فيتوريا لقائمة منتخب مصر، لكن بعد إرسال القائمة أصبح لا يملك سوى تقديم الدعم ومساندة منتخب مصر الوطني، متابعا: "دي وجهة نظر المدرب هنفضل نحترمها لغاية ما نشوف في الأخر هيحصل اية".

وأكمل: "لو فيتوريا جاب كأس أمم أفريقيا هنشيله فوق دماغنا وهعتذرله وأقوله كنت غلطان يا فيتوريا وحقك عليا واحنا عايزينك مدى الحياة، حصل حاجة تانية غير كدا.. يبقى في كلام تاني.. أنا لسه عند مبدأي وكلامي، ولا نملك حاليا غير أننا نساند المنتخب".

وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، أمس الأحد، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

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