أمير توفيق يعلن انضمام الفلسطيني وسام أبو علي للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنهاء صفقة الفلسطيني وسام أبو علي، بعد الانتهاء كافة الاتفاقات مع نادي سيريس السويدي.

وقال "توفيق" في مداخلة هاتفية في برنامج "ملك وكتابة"، المذاع على قناة "الأهلي"، اليوم الإثنين، إنه جميع الأمور جيدة مع النادي السويسري وتم الانتهاء من كافة المفاوضات والحصول على توقيع النادي واللاعب، لافتًا إلى أن وسام أبو علي سوف يصل مصر الأيام المقبلة لإجراء الكشف الطبي.

وأضاف أنه الأهلي قبل إنهاء التفاوض مع أي لاعب يكون هناك ملف طبي عن اللاعب نفسه، وبعد الحصول على توقيعه وتوقيع النادي، يتم عمل كشف طبي له في مصر.

وكشف مصدر لمصراوي إن أمير توفيق، أن الأهلي اتفاق مع نادي سيريس على التعاقد مع المهاجم وسام أبو علي، مقابل 2 مليون يورو تقريبًا لتكون أعلى صفقة بيع في تاريخ النادي السويدي.

ولن يحصل النادي السويدي على المقابل المادي بالكامل، من صفقة انتقال وسام أبو علي للأهلي، حيث سوف تذهب 10 إلى 15% من رسوم الانتقال إلى فريق فيندسيسيل الدنماركي، النادي السابق للمهاجم .