الأهلي يعلن التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكد أمير توفيق مدير الستويق بالنادي الأهلي إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع نادي سيريس السويدي الذي يلعب له وسام أبو علي.

وأضاف أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية: سيصل وسام أبو علي إلى مصر في غضون أيام للخضوع للكشف الطبي.

وأكمل: “ وقعنا كل شئ مع النادي السويدي، وقام اللاعب بإستخراج جواز سفر فلسطيني بعدما انهينا كل شئ ”.

وينضم وسام أبو علي للاهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو يحصل عليها ناديه السويدي.