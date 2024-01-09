الأهلي يراقب نجم منتخب فلسطين في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط النادي الأهلي لتعاقد مع لاعب فلسطيني جديد، بع نجاحه في إتمام صفقة المهاجم وسام أبو علي المنضم من فريق سيريس السويدي.



وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لائحة الاتحاد المصري، لا تحدد أي عدد من تعاقدات الأندية مع اللاعبين الفلسطنيين واعتبارهم كلاعبين محليين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من الوارد أن يتعاقد النادي الأهلي مع مدافع فلسطيني، خلال الشهر الجاري".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي يراقب ياسر حمد مدافع المنتخب الفلسطيني خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري، وحال نال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سوف يتم التحرك لضمه".

