أزمة تهدد رحيل نجم الاهلي إلى الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة تهدد انتقال أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب نادي قطر القطري في الحصول على خدمات المالي أليو ديانج، نجم وسط النادي الاهلي، بس الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب التقارير فإن النادي الاهلي قام بالرد على العرض القطري المقدم للاعبه المحترف أليو ديانج، برفض المقابل المالي، ليؤجل إمكانية رحيله في الميركاتو الجاري.

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وقال الصحفي الإفريقي الشهير ميكي جونيور، أن الاهلي تلقى عرضًا من قطر القطري، بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن إدارة الاهلي رفضت العرض المقدم، حيث يرغب في الحصول على أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي للموافقة على رحيل أليو ديانج.

والجدير بالذكر أن أليو ديانج يرتبط بعقد مع النادي الاهلي حتى 2027، ولا يمانع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رحيله في حال كانت هناك رغبة من اللاعب في ذلك.