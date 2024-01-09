حقيقة اهتمام الاهلي بضم مهاجم مولودية الجزائر

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة اهتمام الاهلي بالتعاقد مع مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر في الميركاتو الشتوي الجاري.

آشارت تقارير صحفية إلى دخول النادي الاهلي في مفاوضات مع مولودية الجزائر لضم مهاجمه الشاب مسلم أناتوف قائد منتخب الشباب في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

قال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه “+90”: “النادي الاهلي غير مهتم بالتوقيع مع الجزائري مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري الشباب، خلال يناير الجاري”.

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وتابع: “أناتوف لم يتم ترشيحه داخل النادي الاهلي، ولم يتم التفاوض من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة”.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر نجح في حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي، حيث مدير التعاقدات أمير توفيق ضم وسام أبو علي مهاجم سريوس السويدي.