وكيل فتوح يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

رد سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على أنباء رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

كان نادي الزمالك قد أعلن تجديد عقده ظهيرة الأيسر أحمد فتوح خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل أحمد فتوح في تصريحات عبر قناة تون تايم سبورت2: “هناك اتفاق شفهي بيننا وبين نادي الزمالك بترك فتوح حال تلقى عرض رسمي مناسب للطرفين”.

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وتابع: “اتفاق رحيل أحمد فتوح عن الزمالك ينص على اختلاف القيمة المالية بعد كل 6 أشهر، علمنا بوجود عرض سعودي وسننظر فيه بعد أمم أفريقيا”.

وأضاف: “جددنا لنادي الزمالك رغبة منا، وإلا كنا وافقنا على العروض الخارجية التي تلقيناها، ولكن جددنا ليكون طريق العودة للنادي مفتوح، اتفقنا مع الإدارة أنه في حالة وصول عرض مناسب بعد أمم إفريقيا، سيرحل اللاعب”.