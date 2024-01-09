عدلي القيعي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، كواليس مفاوضات الأهلي لإنهاء صفقة الفلسطيني وسام أبو علي في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "القيعي"، في لقائه ببرنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الإثنين، إن وسام أبو علي كان مرشحًا مع مهاجم آخر لضم أحدهما في يناير الجاري، وبعد الاستقرار على ضم اللاعب الفلسطيني، حدثت بعض العقبات قبل إنهاء الصفقة، منها إقناع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة، ثانيا الحصول على رغبة وسام أبو علي الذي كان يريد وكيل أعماله استكمال مشواره في أوروبا.

وأوضح أنه كان من ضمن أولويتنا إنهاء صفقة المهاجم الفلسطيني لأنه سيعامل معاملة اللاعب المحلي، وبعد الحصول على موافقة كولر، أرسل أمير توفيق مدير التعاقدات ملف كامل عن تاريخ الأهلي وبطولاته والتحديات القادمة في البطولات القارية والعالمية للاعب وسام أبو علي، الذي أصبح من أشد المتحمسين وأبدى اهتمامه ورغبته في الانضمام للأهلي.

وأكمل: "أول ما اتكلمنا بشكل رسمي مع النادي تم الإعلان في السويد والموضوع عملنا مشكلة هنا، لأن السوشيال ميديا بدأوا يتداولوا القصة بتاعته ويتعرفوا على حجم الاهتمام، والأهلي وقتها بيبقى تحت ضغط جماهيري وإعلامي والطلبات بتتغير، لأن المفاوضات اللي تحت أضواء الإعلام بتكون صعبة".

وأكد أن أمير توفيق ولجنة الكشافة قدما دورًا عظيمًا في ملف الصفقات الفترة الماضية، مضيفا: "أمير تعب كتير وربنا يوفقه فيها وشكرا ليه".

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