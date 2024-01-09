سيف زاهر: كهربا يمتلك عرضًا ضخمًا من نادي عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي الرياضي، سيف زاهر، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، يمتلك عرضًا من نادي في أحد الدوريات العربية برقم كبير، للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.



وأضاف "زاهر"، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، اليوم الإثنين، أن كهربا يريد استكمال مشواره مع الأهلي، لكنه بسبب غرامة الزمالك، ينوي اللاعب التحدث مع مسؤولي الأهلي في هذا العرض بعد كأس أمم أفريقيا، متابعا: "العرض الخارجي بالنسبة لكهربا عبارة عن ورقة في ايديه يقدر يستخدمها لحل أزمة الغرامة".



وأوضح أن أن العرض المُقدم لـ "كهربا" كبير من الناحية المالية، وإذا كان المبلغ المتبقي في دفع الغرامة صعب، سوف يطلب اللاعب من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الرحيل على سبيل الإعارة للاستفادة منه ماديا.

وتابع: "الأهلي مش طرف في المشكلة، لكن كهربا لما تعثر في جمع الفلوس كان مستحيل يلم 3 جنيه على بعض لولا توفير الإعلانات من شركة الكرة".

وأكمل: "كهربا لما اتكلم معايا في هذا الشأن.. قال لي أنا جبت أخري في دفع الرقم المطلوب مني للغرامة والنادي الأهلي عمل اللي عليه في أزمتي، وأنا بموت نفسي في الملعب عشان أرد الجميل لجمهور الأهلي والنادي".

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