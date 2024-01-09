لماذا يعتبر المركز الثالث مهماً في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أدخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعديلاً على نظام التأهل في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك منذ نسخة 2019، عندما رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً، موزعة على 6 مجموعات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كلّ مجموعة، إلى الدور ثمن النهائي من أمم أفريقيا آلياً، في الأثناء فإن منافسات ثمن النهائي تكتمل بأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات، ليصل مجموع المنتخبات التي تتأهل لثمن النهائي إلى 16 منتخباً.

ويجري اختيار أفضل 4 منتخبات وفق عدد من الشروط التي ضبطها الفصل الـ31 من القانون الخاص بنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الذي حدده الاتحاد الأفريقي منذ الشروع في اعتماد النظام الجديد في البطولة، باعتبار أنه من الوارد أن تتساوى المنتخبات التي تحصل على المركز الثالث في العدد نفسه من النقاط.

والشرط الأول في اختيار أفضل منتخب حل في المركز الثالث، هو عدد النقاط التي حصدها في مجموعته، وفي حال حصول تساو في عدد النقاط، يجرى اعتماد شرط فارق الأهداف في المجموعة، أما النقطة الثالثة في حال تواصل التعادل فهو عدد الأهداف في المجموعة، أما النقطة الرابعة التي قد يلجأ لها الاتحاد الأفريقي فهي قرعة بين المنتخبات المتساوية في النقاط.

ومنذ الانطلاق في اعتماد هذا النظام، استفادت بعض المنتخبات من هذا الخيار أبرزها المنتخب التونسي في نسخة 2022، عندما حلّ ثالثاً في مجموعته ليضمن التأهل برصيد 3 نقاط فقط، فانتصاره العريض على منتخب موريتانيا بنتيجة 4ـ0 جعله في موقف جيد، وبالتالي تمكن من التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وخلال نسخة 2019 في مصر، استفادت منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وبنين من هذا القانون، لتصل إلى الدور الموالي على حساب كينيا وأنغولا، أما في نسخة 2022 في الكاميرون، فقد استفادت منتخبات الرأس الأخضر ومالاوي وتونس وجزر القمر من التعديلات الجديدة لتواصل طريقها في البطولة.

وهذا النظام المعتمد أيضاً في نهائيات بطولة أمم أوروبا، يجعل مباريات الدور الأول غير مثيرة بما أنه 8 منتخبات فقط تغادر البطولة منذ الدور الأول، بينما يواصل 16 منتخباً النهائيات، ورغم ذلك فإن نسخة 2022 شهدت حدثاً بارزاً في الدور الأول، بعد أن ودّع منتخب الجزائر، حامل اللقب، البطولة منذ الدور الأول.

العربي الجديد