طارق السعيد يتوقع المنتخبات الأقرب للتأهل إلى نصف نهائي بأمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن منتخب مصر قادر على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار .



وقال طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن مع الإعلامي محمد فاروق :" أرشح منتخبات مصر وكوت ديفوار والمغرب والجزائر للتأهل إلى دور المربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأتمنى فوز المنتخب الوطني بالبطولة الأفريقية ".



وتابع:"منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادر على التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ".