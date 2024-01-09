عمرو السيسي يدخل دائرة اهتمامات نادي زد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دخل دائرة اهتمام مسؤولي نادي زد، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يفاضل مسؤولي الزمالك بين عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ثنائي الأبيض للرحيل خلال الميركاتو الجاري، في ظل رغبة النادي بتدعيم ذلك المركز بلاعبين جدد".

وأشار إلى أن الإدارة قد توافق على رحيل عمرو السيسي في حال حسم صفقة محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لصفوف زد خاصة أن موقف رحيل أي لاعب مرتبط بحل أزمة القيد، المنتظر لها منتصف الشهر الجاري.