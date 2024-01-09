الاهلي يخصم جزء من قيمة التعاقد مع وسام أبو علي

أكدت تقارير صحفية، أن النادي الاهلي قرر خصم جزء من قيمة التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، مساء أمس الاثنين، عن إتمام التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم سيريس السويدي.

ويتواجد أمير توفيق في الفترة الحالية في السويد لإنهاء كافة الأمور مع اللاعب، على أن يصلا سويًا في الساعات القليلة المقبلة، لخضوع النجم الفلسطيني للكشف الطبي، لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

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وقرر مسؤولو الاهلي، خصم 5% من قيمة التعاقد مع وسام أبو علي، لأنه يحق لأندية ألبورج وفيندسيسيل وسيلكيبورج الدنماركية، الحصول على نسبة في الصفقة.

وسيحصل كل فريق على نسبته في انتقال وسام أبو علي إلى الاهلي، حسب عدد سنوات تدريب اللاعب من سن 12 سنة إلى 23.

وأكدت التقارير أن الاهلي سيخصم 5% من إجمالى قيمة الصفقة، وتوزيعها على الأندية، بينما سيرسل 95% من إجمالها إلى سيريس السويدي.