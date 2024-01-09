الزمالك يضحي بنجمه لضم صفقة من بيراميدز

استقر مسؤولو نادي الزمالك على رحيل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول إلى صفوف زد، من أجل حسم صفقة من بيراميدز، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن دخول عمرو السيسي، لاعب وسط نادي الزمالك، دائرة اهتمام نادي زد، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال فاروق في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن نادي الزمالك يفاضل بين عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا، للرحيل خلال الميركاتو الجاري.

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ويرغب الزمالك في رحيل أحد الثنائي في الميركاتو الشتوي الجاري، بسبب رغبته في تدعيم مركز خط الوسط بلاعبين جدد.

وأوضح أن إدارة الزمالك قد توافق على رحيل عمرو السيسي في حال حسم صفقة محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لصفوف زد خاصة أن موقف رحيل أي لاعب مرتبط بحل أزمة القيد، المنتظر لها منتصف الشهر الجاري.