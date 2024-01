رئيس الفيفا يودع أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور

ياسر رشاد - القاهرة - وفاة فرانز بيكنباور.. ودع ‏رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، نجم كرة القدم الألمانية الراحل "فرانز بيكنباور" الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقال رئيس الفيفا في رسالة وداع قيصر ملاعب ألمانيا: "أسطورة كرة القدم الألمانية والعالمية، فرانز بيكنباور لديه إنجازات وانتصارات محفورة في التاريخ، ومع ذلك، على الرغم من كل شعبيته، ظل دائمًا ومتواضعًا".

وأضاف إنفانتينو: "أول قائد يرفع كأس العالم FIFA الحالي في عام 1974، سيفوز أيضًا بالبطولة كمدرب لألمانيا في عام 1990، ووفاته هي خسارة مؤلمة لكل من كرة القدم الألمانية والعالمية.. سوف يتذكره دائمًا مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم ، وخاصة من قبل مشجعي المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ الذي حقق معه الكثير من النجاح".

وتابع: "كان جارًا عظيمًا لي خلال العديد من اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد شارك عن طيب خاطر الكثير من معرفته بكرة القدم، فهو شخص عظيم حقا ، صديق لكرة القدم، بطل وأسطورة حقيقية، عزيزي فرانز لن ينسى أبدا..أفكاري مع عائلته وأصدقائه والاتحاد الألماني لكرة القدم، الذين أقدم لهم خالص التعازي".‏

كما نعاه ديدييه ديشامب لاعب كرة القدم الفرنسي وقال: "بحزن شديد علمت بوفاة فرانز بيكنباور، بعد أيام قليلة من وفاة ماريو زاغالو.. لقد كان شرفا كبيرا لي أن أنضم إليهما في عام 2018 بين أولئك الذين فازوا بكأس العالم كلاعب ثم كمدرب".

وأضاف ديشامب: "ألمي، يوم وفاة بيكنباور يساوي السعادة التي شعرت بها لدعوتي إلى طاولة هذين العملاقين في كرة القدم الدولية كان فرانز بيكنباور أولا لاعبًا من الطراز العالمي، ومدافعًا موهوبًا وسلطويا مع بايرن ميونيخ ، وكان ملىء بالثقة التي سعى الكثيرون إلى الإلهام منها".

وتابع:"تولى الرجل الملقب بالقيصر تدريب المنتخب الألماني عام 1984، بعد الإقصاء في الدور الأول، وقادهم إلى نهائي كأس العالم 1986 واللقب، بعد أربع سنوات من خلال كل ما حققه، وكان فرانز بيكنباور شخصية محترمة للغاية، وأتقدم إلى عائلته وأحبائه وجميع أولئك الذين أعجبوا به مثلي، بكل دعمي في هذه اللحظة الحزينة والمؤلمة".

