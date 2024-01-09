وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة على زيارة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر في الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري .

أكد وزير الشباب و الرياضة في كلمته للاعبين أن هناك ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين و الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لتحقيق امال المصريين في الفوز ببطولة آمم أفريقيا، وأن جميع طلبات الفريق مجابة خلال الفترة الحالية أو خلال المشاركة في البطولة .

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ثقته في اللاعبيين و جهاز المنتخب لتحقيق اللقب الثامن والتتويج بالبطولة الغائبة منذ ١٣ عاما ، وإسعاد الجماهير المصرية ، و التأكيد على دعم و مساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة للفريق في جميع احتياجات المنتخب الوطني .