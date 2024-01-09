"انسوا أنه فلسطيني".. ميدو يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع "أبو علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على انضمام الفلسطيني وسام أبو علي لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة الحالية قادما من الدوري السويدي.

قال "ميدو" خلال برنامجه التلفزيوني عبر قناة "المحور": "على المستوى الشخصي أتمنى نجاح وسام أبو علي مع الأهلي وهو من أفضل اللاعبين الذين ظهروا في الدوري السويدي هذا الموسم".

أضاف: "شاهدت مقاطع فيديوهات، للاعب وأدركت أن لديه أساسيات كرة القدم، وعلمت أنه سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، لإجراء الفحوصات".

أوضح ميدو مفاجأة: "أقول لكم انسوا أن وسام أبو علي فلسطينيًا، هو فلسطيني اسمًا، إلا أنه يعيش في الدنمارك، واستخرج جواز سفره الفلسطيني منذ شهر واحد فقط لقيده في القائمة المحلية للأهلي".

أكمل: "أنا زملكاوي ولكن أتمنى أن ينجح وسام أبو علي مع الأهلي، خاصة وأن المهاجمين السابقين للأحمر لم يكونوا على قدر طموحات جماهير الأهلي، ولا يصح أن الأهلي يتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة، ويكون مردودهم في الملعب، قد يحدث ذلك مرة، لكن لا يجب أن يحصل ذلك عدة مرات".