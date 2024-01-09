شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة يستقبل لاعبى الاسكواش بعد التتويج بـ20 ميدالية ببطولة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، على التواجد فى مطار القاهرة الدولى، لاستقبال لاعبى الاسكواش عقب عودتهم من بريطانيا بعد التتويج بـ20 ميدالية فى بطولة بريطانيا للناشئين، فى حضور أشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة نائبا عن وزير الرياضة.



لاعبو الاسكواش

وحققت البعثة المصرية نتائج رائعة خلال مشاركتها فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتى استضافتها مدينة برمينجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 3 إلى 7 يناير الجارى، كأحد أعرق البطولات في اللعبة.

ونجحت البعثة المصرية فى التتويج بـ10 ميداليات ذهبية من أصل 10 نهائيات لتحقق العلامة الكاملة لأول مرة فى تاريخ مشاركتها بالبطولة، بالإضافة إلى 10 ميداليات أخرى بين 6 فضيات و4 برونزيات.

وجاء حصاد البعثة المصرية كالتالى..

الناشئات تحت 19 سنة

-فيروز أبو الخير ميدالية ذهبية

- نور خفاجي ميدالية برونزية

الناشئون تحت 19 سنة

- محمد زكريا ميدالية ذهبية

الناشئون تحت 17 سنة

- يوسف سالم ميدالية ذهبية

- مروان عسل ميدالية فضية

- آدم حول ميدالية برونزية

الناشئات تحت 17 سنة

- نادين الحمامي ميدالية ذهبية

الناشئون تحت 15 سنة

- فيلوباتير صالح ميدالية ذهبية

الناشئات تحت 15 سنة

- مليكة تيمور ميدالية ذهبية

- راما النجار ميدالية فضية

الناشئون تحت 13 سنة

- مالك حلمي ميدالية ذهبية

- عمر محمد ميدالية فضية

- حسن عبد الجليل ميدالية برونزية

الناشئات تحت 13 سنة

- ليان مصطفى ميدالية ذهبية

- ريم المغربي ميدالية فضية

الناشئون تحت 11 سنة

- آدم رجب ميدالية ذهبية

- يحي وليد ميدالية فضية

- تميم مصطفى ميدالية برونزية

الناشئات تحت 11 سنة

- سيرين محمد ميدالية ذهبية

- فيروز الصياد ميدالية فضية