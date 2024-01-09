شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على زيارة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر فى الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تنطلق 13 يناير الجارى.

وأكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته المقتضبة للاعبين أن هناك ثقة كبيرة فى هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا لتحقيق آمال المصريين فى الفوز ببطولة أمم أفريقيا، وأن جميع طلبات الفريق مجابة خلال الفترة الحالية أو خلال المشاركة فى البطولة.

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ثقته فى اللاعبيين وجهاز المنتخب لتحقيق اللقب الثامن والتتويج بالبطولة الغائبة منذ 13 عاما، وإسعاد الجماهير المصرية، والتأكيد على دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة للفريق فى جميع احتياجات المنتخب الوطنى.