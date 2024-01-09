مانشستر يونايتد يتجاوز فخ ويغان أثلتيك

الرياص - اسماء السيد - لندن : بلغ مانشستر يونايتد الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ويغان أثلتيك من الدرجة الثالثة 2 0 الإثنين.

واستهل يونايتد، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة، عام 2024 بفوز لم يحمل الكثير من البريق لجماهيره، بعدما كان ختم رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ العام الماضي على وقع خمس هزائم وتعادل وفوز يتيم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وهو الفوز الأول "للشياطين الحمر" خارج أرضهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبدا أن يونايتد سيعاني للخروج فائزا على ملعب "دي دبليو ستاديوم" وتجاوز فخ ويغان، حيث اهدر مهاجموه الكثير من الفرص، في حين تكفلت العارضة برأسية الدنماركي راسموس هويلوند (29) وكرة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (40).

وأنهى يونايتد الشوط الاول متقدماً بهدف مدافعه البرتغالي ديوغو دالوت من تسديدة بينية (22)، وانتظر حتى الشوط الثاني لمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها وترجمها بنجاح مواطن دالوت، برونو فرنانديش (74).

ويواجه يونايتد في الدور الرابع الفائز من مباراة نيوبورت من الدرجة الرابعة وإيستليي من الدرجة الخامسة.