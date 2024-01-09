مانشستر سيتي يحلّ على توتنهام في الدور الرابع من كأس إنكلترا

الرياص - اسماء السيد - لندن : يأمل مانشستر سيتي حامل لقب كأس إنكلترا بكرة القدم في فكّ عقدته على ملعب توتنهام هوتسبير، عندما يواجهه في الدور الرابع أواخر الشهر الجاري بحسب القرعة التي سحبت الإثنين.

وخسر سيتي في آخر خمس زيارات للملعب الجديد الذي افتتح عام 2019، دون تسجيله أي هدف.

وكان توتنهام الذي بلغ دور الـ32 بفوزه على بيرنلي 1 0 الجمعة، قد انتزع تعادلاً بشق النفس على ارض سيتي عندما التقيا في كانون الأول/ديسمبر على ملعب الاتحاد.

وسيلاقي يونايتد، الطرف الثاني في مدينة مانشستر ووصيف النسخة الماضي، الفائز بين نيوبورت كاونتي من المستوى الرابع وإيستلي (5).

وفي مباراة قوية بين فريقي من البرميرليغ، يلتقي تشلسي مع أستون فيلا الذي يقدّم موسماً مميزاً.