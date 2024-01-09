نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في صفقتي عمر كمال ووسام ابوعلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سينزل بمعدل أعمار اللاعبين بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن مشاركة محمد صبحي تمثل علامة استفهام، وكان من الأفضل مشاركة أبوجبل امام تنزانيا.

وقال عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اعتقد أن وسام ابوعلي من خلال الفيديوهات لاعب جيد، ولكن النادي الأهلي انفق مبالغ كثيرة خلال الفترة الماضية، وكان الافضل جلب لاعب قوي بمبلغ كبير".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد لاعب جيد ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ولاعب دولي، وقادر على اللعب مع الأهلي 4 سنوات قادمة، وهو يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت منذ موسمين، اللاعب مكسب كبير للأهلي".

وتابع: "خالد عبدالفتاح ليس من أبناء الأهلي، وبالتالي تصريحه بالانتقال لنادي الزمالك أمر عادي، وهو لم يحصل على فرصته بشكل كبير حتى الآن مع الفريق".

وأتم: "اتمنى استمرار عمل لجنة الاسكاوتنج بشكل جيد في النادي الأهلي، الامر يحتاج لزيادة عدد الأفراد داخل اللجنة، ونتاج عملها يظهر بعد سنوات".