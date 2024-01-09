ميدو: حل أزمات الزمالك دون بيع زيزو ستكون معجزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن مجلس إدارة الأبيض سيصنع معجزة حال حل جميع أزماته في الفترة الحالية، دون بيع أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ليس في وضع عادي، الزمالك مديون وعليه مديونيات أخرى، لذا سيضطر لفعل أمور عادية، ومنها الاستغناء عن بعض نجومه".

وأضاف: "الجمهور يحلم بأشياء، والواقع شيء آخر، بعض رموز الزمالك تقول إن زيزو خط أحمر، وهؤلاء يلعبون على وتر الجمهور، ويورطون مجلس الإدارة".

وتابع: "لا يمكن لوم مجلس إدارة الزمالك حال الاستغناء عن أحد نجومه، لا أريد أن أخدع جماهير الزمالك، فأنا أنقل لكم الواقع، وأتحدث لصالح النادي".

وأكمل: "إذا كان الزمالك في وضع طبيعي، مثله مثل الأهلي، وقام ببيع زيزو، سنلومه على ذلك وسنكون أول من نتصدى لهم، ولكن الزمالك في وضع غير طبيعي".

وواصل: "إذا نجح مجلس إدارة الزمالك في حل جميع أزماته حاليًا دون الاستغناء عن أحد نجومه فهذه معجزة، ولكن إذا اضطر لفعل ذلك سيكون أمر طبيعيًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لا أحاول التبرير لأحد، وليس لدي مصلحة مع أحد، أنا مصلحتي مع الزمالك.. الزمالك يستطيع المنافسة على جميع البطولات، حال تجديد صفوف الفريق، الأهلي واقف على رجله".