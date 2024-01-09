عبد الله السعيد إل الزمالك.. شوبير يوضح الحقيقة كاملة

أوضح الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية الأنباء المترددة بخصوص إمكانية انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء ” مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد لن استطيع نفيها وفي نفس الوقت لا اتمكن من أني أزعم وجود مفاوضات”.

وتابع ” ما ادركه أن الزمالك لا يتمكن من تحمل قيمة راتب اللاعب والحالة الوحيدة التي تجعل عبد الله السعيد يرتدي قميص الفارس الأبيض ستكون موافقته على تقليل راتبه والحصول على راتب أقل”.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي و يحق له التوقيع لأي ناد في يناير الجاري بشكل مجاني، حيث يجدد عقده مع الفريق السماوي حتى الوقت الجاري.

وكان روي فيتويا المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر استبعاد السعيد من قائمة الفراعنة النهائية التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها بكوت ديفوار، وتنطلق يوم السبت المقبل.