محمود علاء يصدم الزمالك بقرار مفاجئ.. كواليس جديدة

حسم الدولي محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقفه النهائي من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرتبط محمود علاء بتعاقده مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من الشتاء الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب متمسك بتعاقده مع الفارس الأبيض حتى آخر لحظة، وبالتالي يرغب في الاستمرار، ولا يوجد لديه شروطًا للتجديد مع ناديه الحالي.

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وأوضحت أن محمود علاء رفضت بصورة نهائية الدخول في صفقة تبادلية، ولا يمانع الرحيل، ولكن بالطريقة المناسبة له حيث مجلس الإدارة يرغب في دخوله في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولعب علاء مع الزمالك خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس، على ملعب النادي بميت عقبة، أمام كسكادا، حيث حقق خلالها الأبيض الفوز بأربعة أهداف نظيفة.