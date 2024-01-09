خطوة لفتح القيد.. أتشمبونج يعلن انتهاء أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الغاني بنيامين أتشمبونج، لاعب فريق الزمالك السابق، انتهاء أزمته مع النادي الأبيض، والوصول لاتفاق للحصول على مستحقاته.

قال "أتشمبونج" لبرنامج تلفزيوني عبر قناة "المحور": "نادي الزمالك بالفعل بدأ في دفع جزء من قيمة المستحقات المتأخرة، من أجل إنهاء أزمة القيد".

وأوضح لاعب الزمالك السابق: "توصلنا لاتفاق، ولكن لم يتم دفع المستحقات بالكامل، وننتظر أن يتم إنهاء هذا الأمر سريعًا خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يعاني حاليا من غلق القيد بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب المديونيات الخارجية، ويتم حاليا السداد من أجل رفع الإيقاف سريعا.