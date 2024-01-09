خالد الدرندلي: من المحتمل مد فترة القيد.. وأخذنا رأي صلاح في المكافآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم احتمالية مد فترة القيد الشتوية حتى شهر فبراير المقبل.

وقال الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت: "في مباراة تجهيزية مثل التي خضناها ضد تنزانيا كل لاعب لا يعطي أفضل ما لديه ويشعر بالخوف بكل تأكيد من التعرض للإصابة قبل البطولة ولكن في كوت ديفوار سيكون الأداء مختلفا".

وتابع: "محمد صلاح يقوم بدور كبير جدا في لم شمل اللاعبين وهو القائد الأمثل للفريق، وجميع الإصابات التي يعاني منها كل لاعب بسيطة وإذا كان هناك أي شك في عدم قدرة أي لاعب منهم في التواجد بالبطولة لم يكن سيتم اختياره".

وواصل: "محمد وأحمد الشناوي لم يتدربا بشكل كامل مع الفريق ولكن لأن الجهاز الطبي لا يرغب في الضغط عليهم، كما أن المكافآت جيدة جدا وفقا للائحة التي تم وضعها وأخذنا رأي محمد صلاح ومحمد النني والشناوي وجميع اللاعبين الكبار ووافقوا عليها وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة".

واختتم: "من المحتمل أن يتم مد فترة القيد حتى شهر فبراير بسبب ظروف بطولة أمم إفريقيا وعدم وجود بعض اللاعبين".

ويسافر الدرندلي من بعثة منتخب مصر المتجهة إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

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