"اغتنم الفرصة".. مدرب سيريوس السويدي يوجه رسالة لـ"أبو علي" بعد الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه كريستر ماتياسون، المدير الفني لسيريوس السويدي، رسالة لوسام أبو علي، الذي بعد الانتقال بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.

وقال كريستر ماتياسون في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "وسام أبو علي لاعب دائمًا ما يصنع العديد من فرص التهديف ويركض كثيرًا خلف خط دفاع المنافس، وهو ذكي جدًا في هذا الأمر".

أوضح: "وسام أبو علي جيد في إنهاء المباراة بضربة واحدة عندما يحصل على الفرصة التي تأتي له، وهو أفضل لاعب في الدوري السويدي هذا الموسم، لقد قام بعمل رائع مع الفريق، وهذا يدل أنه لاعب جيد".

وأكمل: "وسام أبو علي ليس لدى وسام أبو علي الكثير من العيوب، ورسالتي له هي أنه عليه اغتنام هذه الفرصة، وأن يستمتع بمستقبله مع النادي الأهلي".