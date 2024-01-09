إعلامي: كهربا يدرس الرحيل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي سيف زاهر إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا من أحد الدوريات الخليجية.

وخلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين، أضاف "زاهر": "كهربا في مرحلة الرتوش الأخيرة لإنهاء غرامة الزمالك ودفع الغرامة»، مضيفًا: «كهربا جمع جزءا كبيرا من الغرامة، ولكن فروقات العملة وصلت الغرامة إلى مبلغ كبير".

وأكد الإعلامي أن كهربا "تلقى عرضًا من أحد الدوريات العربية برقم كبير إعارة أو بيع"، متابعا: "كهربا ينتظر بطولة أمم أفريقيا، ليفاتح مسؤولي النادي الأهلي في هذا العرض".

وواصل: "كهربا يرغب في الاستمرار بالنادي الأهلي، ولكن اللاعب وضع العرض ورقة في يده لحل أزمة غرامة الزمالك"، مضيفاً: "قالي شخصيًا أنا جبت أخرى في دفع فلوس الغرامة والأهلي عمل اللي عليه".

وتابع سيف زاهر: "كهربا يمتلك عرضًا كبيرًا، وسوف يفاتح مسؤولي الأهلي في هذا العرض بعد العودة من أمم أفريقيا، ولو المبلغ المتبقى كبير، سيطرح على الأهلي قبول العرض على سبيل الإعارة، بحيث يكون هناك عائد مادي كبير، يستطيع من خلاله دفع الغرامة".