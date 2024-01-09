أحمد سامى يدخل رادار الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول أحمد سامي مدافع نادي بيراميدز دائرة إهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأكد شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أحمد سامي والمتواجد حاليا مع المنتخب الوطني سوف ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي وهو ما يتيح للزمالك التفاوض معه والحصول على توقيعه لضمه مع بداية الموسم القادم كصفقة إنتقال حر.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .