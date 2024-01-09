سلمان بن إبراهيم: كأس آسيا 2023 بطولة استثنائية بكل المقاييس

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن خالص أمنياته بالنجاح للمنتخبات الآسيوية المشاركة، في كاس أسيا مشيداً بروح الابتكار والتحدي التي عبّرت عنها أسرة كرة القدم الآسيوية على اعتاب الحدث القاري المرتقب .

وقال سلمان بن إبراهيم في تصريح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: ندرك أن فرقنا ولاعبينا ومئات الملايين من الجماهير المتحمسة في كافة أرجاء العالم، تنتظر بتشوق انطلاقة الحدث القاري الكبير، والآن نحن اقتربنا من إقامة أفضل نسخة على الإطلاق لجوهرة بطولات كرة القدم الآسيوية،وباسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أود الإعراب عن خالص تمنياتي بالنجاح لفرقنا ولاعبينا وحكامنا، وأنا واثق أننا سنشهد خلال البطولة عروضاً مميزة تؤكد التطور الكبير والواضح لكرة القدم الآسيوية.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى التحضيرات الاستثنائية التي قامت بها دولة قطر منذ اختيارها لاستضافة البطولة في شهر أكتوبر 2022، مؤكداً ثقته بالقدرات المتراكمة التي يمتلكها الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023.

وأوضح سلمان بن ابراهيم: نحن ندرك أن هذه كانت الفترة الأقصر على الإطلاق التي كانت أمامنا من أجل تنظيم أهم بطولات كرة القدم على صعيد الرجال بقارة آسيا، ولكننا أكدنا للعالم أننا جاهزون لتنظيم بطولة استثنائية، في دليل جديد على وحدة أسرة كرة القدم الآسيوية،كما أن الفضل بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر إلى أشقائنا في الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية، فقبل أكثر من عام بقليل استضافت قطر أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وهي الآن تتأهب لتنظيم أعظم نسخة في تاريخ كأس آسيا.

كما تحدث رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الحلول المبتكرة الرائدة التي سيتم تقديمها في جوهرة بطولات قارة آسيا، ومن ضمنها بطولة كأس آسيا الالكترونية التي من المقرر أن تقام في الفترة من 1-5 شباط/فبراير، واستخدام نظام التسلل شبه الآلي وتقنية حكم الفيديو المساعد، في جميع مباريات البطولة الـ51.

وتابع: منذ لحظة اختيار قطر كدولة مضيفة، كنا نعرف أن هذه ستكون أول نسخة في تاريخ كأس آسيا تقام على ملاعب كأس العالم، وكذلك فقد قمنا أيضاً بتعيين حكمات ضمن قائمة حكام البطولة، وذلك للمرة الأولى.

وأضاف: والآن، مع تقديم تقنية التسلل شبه الآلي، والتطبيق الكامل لتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب كأس آسيا الالكترونية، فإنني سعيد بإعلان أن كأس آسيا AFC قطر 2023 ستكون بطولة السوابق التاريخية.

وشدد بالقول: هذه التحسينات تؤكد رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعزيز أهم بطولاته مع قدوم كل نسخة جديدة، وهي تحقق رؤيتنا في تقديم منصة عالمية للاعبينا وفرقنا وحكامنا.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: في ذات الوقت، نحن نعتمد في رسالتنا على تحقيق المتعة واستقطاب المزيد من الجماهير بأرقام غير مسبوقة، وأنا واثق أن هذه النسخة من كأس آسيا 2023 ستبقى في الذاكرة كإحدى أفضل لحظات كرة القدم الآسيوية.