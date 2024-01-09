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بسبب سيناريو كريستو.. كولر يرفض التعاقد مع هذه الصففة

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مارسيل كولر- الأهلي- كأس العالم للأندية

مارسيل كولر- الأهلي- كأس العالم للأندية

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رفضه للتعاقد مع صفقة من الدوري الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعبر مارسيل كولر عن رفضه التعاقد مع مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاهلي تلقى ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين، لضمه في فترة انتقالات يناير الجاري، على رأسها مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر.

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وجاء الرفض من جانب كولر، بالتعاقد مع اللاعب الجزائري تحت السن، وذلك لأنه يخشى تكرار سيناريو اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو.

وكان التونسي محمد الضاوي كريستو، قد خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي، وتم وضعه على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير الجاري بشكل رسمي، بسبب ضعف مستواه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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