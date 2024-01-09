قائمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني.. الثلاثي المصاب أبرزها

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة البلوجرانا في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي فريق برشلونة أمام منافسه ساسونا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني على ملعب “الأول بارك” في جامعة الملك سعود بالرياض مساء الخميس.

ويعتبر الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي البطولة، في اليوم الموافق 14 يناير الأحد المقبل.

وتواجد في القائمة كل من إينيجو مارتينيز، بيدري، بالإضافة إلى كانسيلو، دون تلقيهم التصريح الطبي للمشاركة في بطولة السوبر.

قائمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا – أندير أسترالاجا – دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – كريستينسن – كوندي – فورت – فيرمين لوبيز – كوبارسي – مارتينيز.

خط الوسط: روميو – سيرجي روبرتو – دي يونج – جوندوجان – لامين يامال – بيدري – كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفيسكي – رافينها – جواو فيليكس – فيتور روكي – مارك جويو.