الزمالك يحسم موقف نجمه من الرحيل في يناير

حسم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف نجم فريقه الأول لكرة القدم، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان جهاز الكرة بنادي الزمالك قد حدد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في يناير الجاري، من بينهم مصطفى الزناري.

وتراجع الأبيض عن خطوة رحيل مصطفى الزناري، لاعب الفريق، في الوقت الحالي، واستقر على بقائه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا.. بسبب سيناريو كريستو.. كولر يرفض التعاقد مع هذه الصففة

وكان مصطفى الزناري، قد طالب إدارة نادي الزمالك، بالتراجع عن خطوة عرضه للبيع ومنحه فرصة جديدة حتى نهاية الموسم.

ووافق الزمالك على طلب مصطفى الزناري، وتقرر بقائه خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأبيض، بعد أن كان قد عرضه للبيع قبل فترة، وذلك في ظل وجود نقص في الخط الخلفي.

جدير بالذكر أن مصطفى الزناري كان قد تلقى بعض العروض خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في البقاء وقدم اعتذار إلى مجلس الإدارة.