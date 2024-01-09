رسالة ” واتس آب” تثير غضب نجم الزمالك داخل القلعة البيضاء

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أزمة جديدة داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من جانب أحد اللاعبين بعد اقتراب رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت التقارير أن هناك حالة من الغضب انتابت ناصر منسي بسبب طريقة تعامل إدارة الزمالك معه في الفترة الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن ناصر منسي تلقى رسالة عبر هاتفه الشخصي و«الواتس آب» من أحد مسؤولي النادي الأبيض تشمل تسليم ذاته إلى نادي البنك الأهلي، وعدم التواجد مع «الأبيض» خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت أن الأيام القادمة ستشهد حسم مصير ناصر منسي، بصورة نهائية حيث بات اللاعب على باب الرحيل عن صفوف الزمالك، في شهر يناير الجاري،

ويرغب الزمالك في التعاقد مع نجم جديد في الشتاء الحالي لتعزيز الخط الهجومي للفريق الأبيض.