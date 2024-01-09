موقف النصر السعودي من عروض الفتح والاتفاق لضم الغنام

تلقى نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، عرضين من الفتح والاتفاق، للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغنام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتقوم إدارة النصر السعودي بدراسة العرضين المقدمين من ناديي الاتفاق والفتح، للتعاقد مع خالد الغنام، لاعب العالمي.

إدارة نادي النصر فتحت الباب أمام رحيل اللاعب، حيث أنها لا تمانع فكرة انتقاله إلى فريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ويرغب العالمي في الاحتفاظ بخدمات الغنام لفترة أطول من خلال تمديد عقده الاحترافي الذي تبقى على انتهائه عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر سوف تقوم بدراسة عروض انتقال الغنام في حال عدم التوصل إلى اتفاق معه لتمديد عقده، وإبداء رغبته في الرحيل بشكل نهائي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين الموافق 12 فبراير المقبل.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة.