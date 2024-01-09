محمد اسماعيل - القاهرة - ميدو يكشف معجزة الزمالك حال استمرار زيزو

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، أمام تحقيق معجزة في حال الانتهاء من الأزمات المالية الحالية، دون التفريط في زيزو .

قال أحمد حسام ميدو، في برنامجه التلفزيوني عبر قناة المحور: "الزمالك مديون وعليه مديونيات أخرى، وليس في وضع عادي، لذا سيضطر لفعل أمور عادية، ومنها الاستغناء عن بعض نجومه".

وأوضح: "لازم الكل يعرف كويس أن الجمهور يحلم بأشياء، والواقع شيء آخر، ولازم الزمالك يخرج من أزمته المادية في أسرع وقت".

أكمل: "بعض رموز الزمالك تقول إن زيزو خط أحمر، وهؤلاء يلعبون على وتر الجمهور، ويورطون مجلس الإدارة، ولا يمكن لومهم حال الاستغناء عن أحد نجومه".

أضاف: " لا أريد أن أخدع جماهير الزمالك، فأنا أنقل لكم الواقع، وأتحدث لصالح النادي، وإذا كان الزمالك في وضع طبيعي، مثله مثل الأهلي، وقام ببيع زيزو، سنلومه على ذلك وسنكون أول من نتصدى لهم".

أتم تصريحاته: "الزمالك في وضع غير طبيعي، وإذا نجح مجلس إدارة الزمالك في حل جميع أزماته حاليًا دون الاستغناء عن أحد نجومه وهو زيزو فهذه معجزة، ولكن إذا اضطر لفعل ذلك سيكون أمر طبيعيًا".