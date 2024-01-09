منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر لـ كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم المنتخب المصري الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 يناير الجاري في دولة كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبا.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية، تدريبات استشفائية، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديد على المرمى.

شهد المران حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، و روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي.