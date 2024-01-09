الزمالك يعلن أسباب غيابه.. ناصر منسي يعود لتدريبات الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لنادي الزمالك، انتظام ناصر منسي مهاجم الفريق في المران الجماعي بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات لمدة يومين.

وجاء غياب ناصر منسي عن تدريبات فريقه، بسبب مرض والدته في الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي في مران اليوم.

وفي المقابل، أدى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

ويخوض اللاعب المرحلة الثالثة من التأهيل، في ظل شكواه من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري، وبعدها سيشارك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.