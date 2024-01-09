هاني حتحوت: الأهلي يراقب مهاجم مولودية الجزائر لضمه في يناير الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يراقب الجزائري الصاعد مسلم أناتوف، مهاجم فريق مولودية الجزائر، للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"،مساء الإثنين، أن مسلم أناتوف مواليد 2006 يلعب تحت السن من المهاجمين الموهوبين في المولودية، كما أن الأهلي يملك في نفس لائحة اللاعبين تحت السن محمد الضوي كريستو، لافتًا إلى أن الأهلي من حقه ضم لاعبان اخران.

وأوضح أن هاني رمزي المسئول عن لجنة اكتشاف المواهب، رشح عدد من اللاعبين في مركز الهجوم لعرضهم على المدير الفني مارسيل كولر وفي مقدمتهم الجزائري مسلم أناتوف مواليد 2006.

وأشار إلى أنه تواصل مع رئيس النادي الجزائري، حاج محمد حكيم، الذي قال أنه لا نية لدينا لبيع مسلم أناتوف، فهو مستقبل فريق المولودية.

وأكمل رئيس المولودية: "تعاقدنا مع اللاعب من أكاديمية الفاف بالمجان ولم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن، وهو مستقبل الكرة الجزائرية وحال التفريط به سنطلب 10 ملايين دولار أو ربما أكثر".