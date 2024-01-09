ليون النيجيري ينجح في حل أزمته مع الزمالك ويحصل على حق رعاية سامسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الحاجي غفار لياميد، رئيس نادي ليون 36 النيجيري، آخر مستجدات حل أزمة المستحقات المتأخرة لهم لدى نادي الزمالك، عن حق رعاية اللاعب سامسون أكينيولا.

وقال "غفار" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الإثنين، إنه تم حل الأزمة مع نادي الزمالك والحصول على قيمة مستحقات رعاية سامسون، موجهًا الشكر لإدارة نادي الزمالك على إنهاء هذه الأزمة.



ونجح فريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال، في تحقيق الفوز على فريق كسكادا برباعية نظيفة دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الاثنين.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.