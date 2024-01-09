بينهم صلاح.. ثلاثي المنتخب يدعمون مسؤول المهمات في المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص لاعبو المنتخب الوطني، على زيارة محمود سليمان، مسؤول المهمات في المنتخب، عقب إجرائه جراحة في القلب.

وتواجد في المستشفى محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي، لدعم محمود سليمان عقب إجرائه الجراحة، في القلب.

وتمنى جميع لاعبي المنتخب، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الشفاء العاجل لعامل المهمات.

جدير بالذكر أن محمود سليمان عامل المهمات، تعرض لأزمة قلبية عقب مواجهة المنتخب الودية، مع تنزانيا التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ونقل على أثرها للمستشفى على الفور.

ويستعد المنتخب الوطني للذهاب إلى دولة كوت ديفوار اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يواجه منتخب زيمباوي يوم الأحد المقبل في أولى مباريات دور المجموعات.